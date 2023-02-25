Jon İrazabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon İrazabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon İrazabal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon İrazabal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon İrazabal 28 Kasım 1996 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jon Irazábal Iraurgui şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon İrazabal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon İrazabal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jon İrazabal'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon İrazabal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon İrazabal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jon İrazabal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon İrazabal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında CD Vitoria

6 Temmuz 2018 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2019 yılında CD Vitoria

6 Temmuz 2019 yılında CD Mirandés

22 Ocak 2020 yılında SD Leioa

1 Eylül 2020 yılında SD Amorebieta

10 Temmuz 2022 yılında Sabah FK

Jon İrazabal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon İrazabal şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.