Jon İvan Rivine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon İvan Rivine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon İvan Rivine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon İvan Rivine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon İvan Rivine 10 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon İvan Rivine Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jon İvan Rivine'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jon İvan Rivine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon İvan Rivine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon İvan Rivine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon İvan Rivine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2016 yılında KF Kría

21 Şubat 2017 yılında Grótta

1 Mart 2017 yılında Berserkir

16 Ekim 2017 yılında Grótta

23 Mart 2019 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2019 yılında Grótta

2 Şubat 2023 yılında Fylkir

Jon İvan Rivine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon İvan Rivine şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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