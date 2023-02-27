Jon Jokull Hjaltason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Jokull Hjaltason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Jokull Hjaltason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Jokull Hjaltason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Jokull Hjaltason 9 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Jokull Hjaltason Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 3 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jon Jokull Hjaltason'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Jokull Hjaltason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Jokull Hjaltason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Jokull Hjaltason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Jokull Hjaltason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarhus GF U19

3 Temmuz 2020 yılında ÍBV

5 Mayıs 2022 yılında Thróttur Vogum

15 Temmuz 2022 yılında ÍBV

Jon Jokull Hjaltason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Jokull Hjaltason şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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