Jon Karrikaburu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Karrikaburu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Karrikaburu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Karrikaburu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Karrikaburu 19 Eylül 2002 tarihinde Elizondo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jon Karrikaburu Jaimerena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Karrikaburu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Jon Karrikaburu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jon Karrikaburu'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Karrikaburu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Karrikaburu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jon Karrikaburu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Karrikaburu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2021 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında Sociedad

15 Ocak 2023 yılında CD Leganés

30 Haziran 2023 yılında Sociedad

Jon Karrikaburu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Karrikaburu şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Jon Karrikaburu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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