Jon Mclaughlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Mclaughlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Mclaughlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Mclaughlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Mclaughlin 9 Eylül 1987 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Peter McLaughlin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Mclaughlin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ER Sport Agency yapmaktadır. Jon Mclaughlin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jon Mclaughlin'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jon Mclaughlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Mclaughlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Mclaughlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Mclaughlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Harrogate Town

1 Temmuz 2008 yılında Bradford

23 Temmuz 2014 yılında Burton Albion

25 Ağu 2017 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2018 yılında Sunderland

1 Temmuz 2020 yılında Glasgow Rangers

Jon Mclaughlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Mclaughlin şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Jon Mclaughlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya takımında 21 numaralı formasıyla 3 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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