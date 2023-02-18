Jon Mersinaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Mersinaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Mersinaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Mersinaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Mersinaj 8 Şubat 1999 tarihinde Tirana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Mersinaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jon Mersinaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jon Mersinaj'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jon Mersinaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Mersinaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Mersinaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Mersinaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2017 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

16 Ağu 2018 yılında KF Laçi

30 Haziran 2019 yılında NK Lokomotiva

Jon Mersinaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Mersinaj şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Jon Mersinaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk takımında 6 numaralı formasıyla 13 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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