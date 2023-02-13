Jon Moncayola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Moncayola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Moncayola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Moncayola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Moncayola 13 Mayıs 1998 tarihinde Garinoain şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jon Moncayola Tollar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Moncayola Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon Moncayola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jon Moncayola'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihinde bitmektedir.

Jon Moncayola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jon_monca/

Jon Moncayola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Moncayola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jon Moncayola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Moncayola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CD Iruña

1 Kasım 2017 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2019 yılında Osasuna

Jon Moncayola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Moncayola şuan Osasuna takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jon Moncayola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U23 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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