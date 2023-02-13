Jon Morcillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Morcillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Morcillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Morcillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Morcillo 15 Eylül 1998 tarihinde Amorebieta-Etxano şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jon Morcillo Conesa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Morcillo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon Morcillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jon Morcillo'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jon Morcillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/morciiiii/

Jon Morcillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Morcillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jon Morcillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Morcillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında SCD Durango

1 Temmuz 2016 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Athletic

1 Ağu 2020 yılında Athletic

2 Ocak 2022 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2022 yılında Athletic

Jon Morcillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Morcillo şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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