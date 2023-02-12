Jon Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Pacheco 8 Ocak 2001 tarihinde Elizondo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jon Pacheco Dozagarat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Pacheco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Jon Pacheco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jon Pacheco'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Jon Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jon Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2019 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında Sociedad

Jon Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Pacheco şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Jon Pacheco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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