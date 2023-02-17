Jon Sporn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Sporn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Sporn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Sporn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Sporn 22 Mayıs 1997 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jon Šporn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Sporn Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon Sporn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jon Sporn'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Sporn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Sporn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Sporn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Sporn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında NK Celje

16 Şubat 2017 yılında Drava Ptuj

30 Haziran 2017 yılında NK Celje

11 Ağu 2017 yılında Drava Ptuj

16 Ocak 2018 yılında NK Celje

17 Ocak 2018 yılında Drava Ptuj

8 Ocak 2019 yılında NS Mura

6 Ağu 2020 yılında SV Horn

30 Eylül 2020 yılında NK Celje

Jon Sporn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Sporn şuan NK Celje takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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