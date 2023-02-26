Jonah Attuquaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Attuquaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonah Attuquaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonah Attuquaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonah Attuquaye 15 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonah Attuquaye Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Divinelinks Sports Group yapmaktadır. Jonah Attuquaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jonah Attuquaye'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonah Attuquaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonah Attuquaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonah Attuquaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonah Attuquaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Legon Cities FC

Jonah Attuquaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonah Attuquaye şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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