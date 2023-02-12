Jonah Ayunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Ayunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonah Ayunga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonah Ayunga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonah Ayunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Ayunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonah Ayunga

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonah Ayunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonah Ayunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonah Ayunga 24 Mayıs 1997 tarihinde Beaminster şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kenya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonah Ananias Paul Ayunga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonah Ayunga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Midas Sports yapmaktadır. Jonah Ayunga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonah Ayunga'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonah Ayungaboyu ve yaşı kaç

Jonah Ayunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonah Ayunga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonah Ayunga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonah Ayunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Brighton U21

24 Ekim 2016 yılında Burgess Hill

24 Kasım 2016 yılında Brighton U23

23 Ocak 2017 yılında Sligo Rovers

28 Temmuz 2017 yılında Brighton U23

31 Temmuz 2017 yılında Galway United

31 Ağu 2017 yılında Brighton U23

31 Ocak 2018 yılında Poole Town

31 Mayıs 2018 yılında Brighton U23

12 Temmuz 2018 yılında Sutton Utd

22 Kasım 2018 yılında Havant & Water.

21 Aralık 2018 yılında Sutton Utd

1 Temmuz 2019 yılında Havant & Water.

29 Temmuz 2020 yılında Bristol Rovers

26 Temmuz 2021 yılında FC Morecambe

1 Temmuz 2022 yılında St. Mirren

Jonah Ayunga kimdir

Jonah Ayunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonah Ayunga şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bridport Youth (2007-2015)

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Jonah Ayunga nereli

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