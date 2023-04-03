Jonantan Villal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonantan Villal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonantan Villal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonantan Villal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonantan Villal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonantan Villal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonantan Villal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonantan Villal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonantan Villal 6 Ocak 2005 tarihinde Atlanta, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jonantán Villal Ozuna şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonantan Villal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jonantan Villal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonantan Villal'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonantan Villalboyu ve yaşı kaç

Jonantan Villal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonantan Villal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonantan Villal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonantan Villal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2022 yılında ATL UTD 2

Jonantan Villal kimdir

Jonantan Villal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonantan Villal şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Jonantan Villal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U18 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Jonantan Villal nereli

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