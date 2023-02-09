Jonas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Acevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Acevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Acevedo 6 Şubat 1997 tarihinde Concarán şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Héctor Jonás Acevedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Acevedo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASCUAL FERNANDO LEZCANO yapmaktadır. Jonas Acevedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Acevedo'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Acevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonas Acevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonas Acevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Acevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2019 yılında Santamarin

30 Haziran 2020 yılında San Lorenzo II

27 Ağu 2020 yılında Quilmes

1 Temmuz 2021 yılında Huracán

11 Temmuz 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Huracán

Jonas Acevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Acevedo şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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