Jonas Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Aguirre 5 Mart 1992 tarihinde Firmat şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Jonás Aguirre Avalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Aguirre Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Jonas Aguirre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonas Aguirre'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonas Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rosario Central

1 Ocak 2017 yılında Necaxa

30 Haziran 2017 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2017 yılında Puebla FC

31 Aralık 2017 yılında Rosario Central

9 Ocak 2018 yılında Belgrano

31 Aralık 2018 yılında Rosario Central

25 Şubat 2020 yılında CA Mitre

2 Eylül 2020 yılında San Martín (SJ)

10 Ocak 2022 yılında Rafaela

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Jonas Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Aguirre şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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