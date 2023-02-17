Jonas Arweiler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Arweiler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Arweiler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Arweiler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Arweiler 10 Nisan 1997 tarihinde Püttlingen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Arweiler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPANIER SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Jonas Arweiler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Arweiler'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Arweiler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Arweiler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Arweiler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Arweiler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2018 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2020 yılında Utrecht

24 Ağu 2020 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2021 yılında Utrecht

1 Temmuz 2021 yılında Almere City

9 Temmuz 2022 yılında A. Klagenfurt

Jonas Arweiler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Arweiler şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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1. FC Riegelsberg, 1. FC Saarbrücken (-2013), Borussia Dortmund (2013-2016)

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