Jonas Auer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Auer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Auer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Auer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Auer 5 Ağu 2000 tarihinde Ruprechtshofen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Antonius Auer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Auer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Jonas Auer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Auer'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Auer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Auer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Auer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Auer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2015 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag

7 Eylül 2018 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2019 yılında Mlada Boleslav

3 Ağu 2020 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2021 yılında Mlada Boleslav

4 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien

Jonas Auer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Auer şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonas Auer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1. FC Leonhofen (2008-)

Avusturya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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