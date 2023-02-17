Jonas Bogaerts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Bogaerts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Bogaerts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Bogaerts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Bogaerts 6 Mart 1987 tarihinde Tienen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Bogaerts Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jonas Bogaerts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jonas Bogaerts'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Bogaerts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Bogaerts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Bogaerts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Bogaerts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2007 yılında KVK Tienen

1 Temmuz 2012 yılında Eendracht Aalst

1 Temmuz 2016 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2018 yılında KVK Tienen

Jonas Bogaerts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Bogaerts şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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