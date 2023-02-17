Jonas Dakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Dakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Dakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Dakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Dakir 18 Nisan 1997 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Dakir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Jonas Dakir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Dakir'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Dakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Dakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Dakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Dakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Randers FC Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Randers U19

1 Temmuz 2016 yılında Freja (RFC II)

1 Temmuz 2017 yılında Randers

1 Ağu 2022 yılında Hilleröd F

Jonas Dakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Dakir şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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