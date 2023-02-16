Jonas Fedl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Fedl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Fedl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Fedl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Fedl 5 Şubat 1999 tarihinde Andernach şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Fedl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Jonas Fedl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Fedl'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Fedl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Fedl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Fedl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Fedl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2016 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2018 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2021 yılında SV Meppen

Jonas Fedl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Fedl şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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