Jonas Gemmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Gemmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Gemmer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Gemmer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jonas Gemmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Gemmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Gemmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Gemmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Gemmer 31 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Skjøtt Gemmer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Gemmer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Jonas Gemmer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 27 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Jonas Gemmer'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Gemmerboyu ve yaşı kaç

Jonas Gemmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Gemmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonas Gemmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Gemmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Midtjylland U19

1 Eylül 2013 yılında Midtjylland

25 Ocak 2016 yılında AC Horsens

30 Haziran 2016 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2016 yılında AC Horsens

30 Haziran 2017 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2017 yılında Fremad Amager

27 Ağu 2019 yılında AC Horsens

28 Ağu 2019 yılında Kolding IF

4 Ocak 2020 yılında AC Horsens

Jonas Gemmer kimdir

Jonas Gemmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Gemmer şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rosenhøj Boldklub, Greve IF, Køge Boldklub

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonas Gemmer nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Mikkel Juhl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Juhl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikkel Juhl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Juhl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Strumia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Strumia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Strumia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Strumia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustav Mortensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Mortensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustav Mortensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Mortensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Cocimano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cocimano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Cocimano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cocimano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları