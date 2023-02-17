Jonas Gemmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Gemmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Gemmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Gemmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Gemmer 31 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Skjøtt Gemmer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Gemmer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Jonas Gemmer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 27 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Jonas Gemmer'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Gemmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Gemmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Gemmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Gemmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Midtjylland U19

1 Eylül 2013 yılında Midtjylland

25 Ocak 2016 yılında AC Horsens

30 Haziran 2016 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2016 yılında AC Horsens

30 Haziran 2017 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2017 yılında Fremad Amager

27 Ağu 2019 yılında AC Horsens

28 Ağu 2019 yılında Kolding IF

4 Ocak 2020 yılında AC Horsens

Jonas Gemmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Gemmer şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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