Jonas Jensen Abbew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Jensen Abbew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Jensen Abbew adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Jensen Abbew Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Jensen Abbew 20 Nisan 2002 tarihinde Herlev şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Jensen Abbew Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sportsmanagement yapmaktadır. Jonas Jensen Abbew, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Jensen Abbew'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Jensen Abbew Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Jensen Abbew isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Jensen Abbew Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Jensen Abbew futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FCN Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaelland

29 Temmuz 2022 yılında HB Köge

31 Aralık 2022 yılında Nordsjaelland

Jonas Jensen Abbew Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Jensen Abbew şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Boldklubben AF 1973, Akademisk Boldklub (-2018), FC Nordsjælland (2019-2021)

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