Jonas Karner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Karner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Karner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Karner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Karner 28 Eylül 2004 tarihinde Hartberg şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Karner Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Jonas Karner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Karner'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Karner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Karner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Karner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Karner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz II

Jonas Karner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Karner şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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