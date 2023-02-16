Jonas Kersken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Kersken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Kersken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Kersken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Kersken 1 Eylül 2000 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Thomas Kersken şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Kersken Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lowens Sport yapmaktadır. Jonas Kersken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Kersken'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Kersken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Kersken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Kersken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Kersken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Unterrath U17

1 Temmuz 2017 yılında Baumberg U19

1 Temmuz 2018 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2019 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2021 yılında Gladbach

1 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

30 Haziran 2023 yılında Gladbach

Jonas Kersken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Kersken şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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