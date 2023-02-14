Jonas Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Knudsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Knudsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Knudsen 16 Eylül 1992 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonas Hjort Knudsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Knudsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Jonas Knudsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 16 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jonas Knudsen'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Knudsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jonasknudsen92

http://www.instagram.com/jonasknudsen92/

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Jonas Knudsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonas Knudsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonas Knudsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Knudsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Esbjerg fB U19

1 Mart 2010 yılında Esbjerg fB

31 Temmuz 2015 yılında Ipswich

16 Temmuz 2019 yılında Malmö FF

Jonas Knudsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Knudsen şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonas Knudsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hjerting IF, Esbjerg fB

Danimarka takımında 5 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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