Jonas Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Knudsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jonas Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Knudsen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Knudsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Knudsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Knudsen 16 Eylül 1992 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonas Hjort Knudsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Knudsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Jonas Knudsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 16 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jonas Knudsen'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Knudsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jonasknudsen92

http://www.instagram.com/jonasknudsen92/

Jonas Knudsenboyu ve yaşı kaç

Jonas Knudsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonas Knudsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonas Knudsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Knudsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Esbjerg fB U19

1 Mart 2010 yılında Esbjerg fB

31 Temmuz 2015 yılında Ipswich

16 Temmuz 2019 yılında Malmö FF

Jonas Knudsen kimdir

Jonas Knudsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Knudsen şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hjerting IF, Esbjerg fB

Jonas Knudsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka takımında 5 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonas Knudsen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Besfort Zeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besfort Zeneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Besfort Zeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besfort Zeneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timothy Noor Ouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Noor Ouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timothy Noor Ouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Noor Ouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları