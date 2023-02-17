Jonas Krumrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Krumrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Krumrey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Krumrey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Krumrey 25 Kasım 2003 tarihinde Prien am Chiemsee şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Krumrey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jonas Krumrey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonas Krumrey'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Krumrey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Krumrey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Krumrey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Krumrey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U18

1 Ağu 2020 yılında FC Liefering

1 Ocak 2023 yılında RB Salzburg

Jonas Krumrey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Krumrey şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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