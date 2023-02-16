Jonas Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Lindberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Lindberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Lindberg 24 Mart 1989 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Lindberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Lindberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Lindberg'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Lindberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonas Lindberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonas Lindberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Lindberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2011 yılında GAIS

1 Mart 2012 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2012 yılında GAIS

12 Mart 2013 yılında Ljungskile

1 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

3 Şubat 2018 yılında GAIS

6 Ağu 2018 yılında Sirius

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2021 yılında GAIS

Jonas Lindberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Lindberg şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Falköpings FK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.