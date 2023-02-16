Jonas Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Lindberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jonas Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Lindberg

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Lindberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Lindberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Lindberg 24 Mart 1989 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Lindberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Lindberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Lindberg'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Lindbergboyu ve yaşı kaç

Jonas Lindberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonas Lindberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonas Lindberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Lindberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2011 yılında GAIS

1 Mart 2012 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2012 yılında GAIS

12 Mart 2013 yılında Ljungskile

1 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

3 Şubat 2018 yılında GAIS

6 Ağu 2018 yılında Sirius

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2021 yılında GAIS

Jonas Lindberg kimdir

Jonas Lindberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Lindberg şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Falköpings FK

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonas Lindberg nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Enrique Pena Zauner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Pena Zauner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrique Pena Zauner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Pena Zauner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gurkan Baskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Baskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gurkan Baskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Baskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Krausse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Krausse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Krausse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Krausse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Efe Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Efe Yaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Efe Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Efe Yaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları