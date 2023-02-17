Jonas Locker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Locker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Locker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Locker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Locker 8 Mart 2005 tarihinde Judenburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Locker Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jonas Locker, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Locker'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Locker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Locker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Locker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Locker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2021 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz II

Jonas Locker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Locker şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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