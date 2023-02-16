Jonas Michelbrink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Michelbrink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Michelbrink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Michelbrink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Michelbrink 23 Haziran 2001 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Litvanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Michelbrink Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Jonas Michelbrink, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Michelbrink'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Michelbrink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Michelbrink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonas Michelbrink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Michelbrink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hertha BSC U16

1 Temmuz 2017 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2018 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2020 yılında Hertha BSC II

26 Ağu 2022 yılında MSV Duisburg

Jonas Michelbrink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Michelbrink şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FSV Berolina Stralau (-2014), Hertha BSC (-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.