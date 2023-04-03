Jonas Nickisch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Nickisch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Nickisch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Nickisch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Nickisch 21 Mayıs 2004 tarihinde Dresden şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Nickisch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Jonas Nickisch, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Nickisch'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Nickisch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Nickisch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Nickisch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Nickisch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U19

Jonas Nickisch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Nickisch şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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