Jonas Nietfeld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Nietfeld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Nietfeld kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Nietfeld ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonas Nietfeld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Nietfeld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Nietfeld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Nietfeld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Nietfeld 15 Ocak 1994 tarihinde Minden şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Nietfeld Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Jonas Nietfeld, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jonas Nietfeld'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Nietfeldboyu ve yaşı kaç

Jonas Nietfeld Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Nietfeld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonas Nietfeld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Nietfeld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2011 yılında RW Erfurt U19

1 Temmuz 2013 yılında Rot-Weiß Erfurt

28 Ağu 2014 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2015 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2017 yılında Regensburg

1 Temmuz 2019 yılında Hallescher FC

Jonas Nietfeld kimdir

Jonas Nietfeld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Nietfeld şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SSV Pennigsehl (-2008), Hannover 96 (2009-2011), FC Rot-Weiß Erfurt (2011-2013)

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Jonas Nietfeld nereli

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