Jonas Oehmichen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Oehmichen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Oehmichen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Oehmichen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Oehmichen 3 Mart 2004 tarihinde Dresden şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Oehmichen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Oehmichen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Oehmichen'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonas Oehmichen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Oehmichen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonas Oehmichen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Oehmichen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2021 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2022 yılında Dresden

Jonas Oehmichen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Oehmichen şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonas Oehmichen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Dynamo Dresden (2010-)

Almanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.