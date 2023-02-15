Jonas Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Olsson 14 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Olsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Thomas Andersson yapmaktadır. Jonas Olsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonas Olsson'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonas Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2014 yılında AIK U21

19 Mart 2014 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2014 yılında AIK U21

8 Ocak 2015 yılında IK Frej 2

16 Şubat 2016 yılında Sollentuna FK

12 Ocak 2019 yılında IK Frej Täby

8 Ocak 2020 yılında Brommapojkarna

23 Ocak 2023 yılında Degerfors

Jonas Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Olsson şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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