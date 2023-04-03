Jonas Perconti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Perconti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Perconti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonas Perconti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonas Perconti 12 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonas Perconti Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael Koppold yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Perconti'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jonas Perconti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonas Perconti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19
1 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II
Jonas Perconti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonas Perconti şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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