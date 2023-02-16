Jonas Ramalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Ramalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Ramalho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Ramalho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonas Ramalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Ramalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Ramalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Ramalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Ramalho 10 Haziran 1993 tarihinde Barakaldo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Angola,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jonás Ramalho Chimeno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Ramalho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports and Management yapmaktadır. Jonas Ramalho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Ramalho'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Ramalho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JonasRamalho93

http://www.instagram.com/jonasramalho93/

Jonas Ramalhoboyu ve yaşı kaç

Jonas Ramalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Ramalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonas Ramalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Ramalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2009 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2013 yılında Athletic

12 Ağu 2013 yılında Girona FC

30 Haziran 2014 yılında Athletic

10 Temmuz 2014 yılında Girona FC

30 Haziran 2015 yılında Athletic

1 Temmuz 2015 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Girona FC

1 Şubat 2021 yılında Osasuna

30 Haziran 2021 yılında Girona FC

5 Temmuz 2021 yılında Osasuna

15 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

Jonas Ramalho kimdir

Jonas Ramalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Ramalho şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Jonas Ramalho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Jonas Ramalho nereli

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