Jonas Saliger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Saliger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Saliger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Saliger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonas Saliger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Saliger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Saliger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Saliger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Saliger 13 Mart 2004 tarihinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Saliger Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Jonas Saliger, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Saliger'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonas Saligerboyu ve yaşı kaç

Jonas Saliger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Saliger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonas Saliger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Saliger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında D. Dresden Alt.

1 Temmuz 2020 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2021 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2022 yılında Dresden

Jonas Saliger kimdir

Jonas Saliger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Saliger şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Oberlausitz Neugersdorf (-12/2017), FC Erzgebirge Aue (01/2018-2019), SG Dynamo Dresden (2019-)

Jonas Saliger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jonas Saliger nereli

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