Jonas Skulstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Skulstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Skulstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Skulstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Skulstad 21 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Skulstad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Skulstad, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jonas Skulstad'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Skulstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Skulstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jonas Skulstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Skulstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2019 yılında Eiger FK

28 Ağu 2020 yılında Egersund

21 Haziran 2021 yılında Eiger FK

9 Eylül 2021 yılında Aalborg BK II

7 Şubat 2023 yılında Aalborg BK

Jonas Skulstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Skulstad şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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