Jonas Usavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Usavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Usavicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonas Usavicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonas Usavicius 23 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonas Usavicius Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına - tarihinde katılmıştır. Jonas Usavicius'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonas Usavicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonas Usavicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonas Usavicius şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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