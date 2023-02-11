Jonatan Fleita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Fleita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Fleita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Fleita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Fleita 20 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Fleita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonatan Fleita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonatan Fleita'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonatan Fleita Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonatan Fleita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonatan Fleita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Fleita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Unión II

1 Temmuz 2018 yılında Nueva Chicago

30 Haziran 2019 yılında CA Unión II

3 Eylül 2019 yılında CA Temperley

31 Ocak 2021 yılında CA Unión II

6 Mart 2021 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2021 yılında CA Unión

18 Ocak 2022 yılında Rafaela

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Jonatan Fleita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Fleita şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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