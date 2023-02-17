Jonatan Goitia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Goitia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Goitia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Goitia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Goitia 2 Ağu 1994 tarihinde Mariano Moreno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jonatan Esteban Goitía şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Goitia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Jonatan Goitia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jonatan Goitia'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonatan Goitia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonatan Goitia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonatan Goitia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Goitia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Barracas

7 Ağu 2017 yılında San Martin SJ B

1 Ocak 2019 yılında CD Riestra

Jonatan Goitia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Goitia şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.