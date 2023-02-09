Jonatan Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Gomez 21 Aralık 1989 tarihinde Capitán Bermúdez şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonatan David Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Gomez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Sandri yapmaktadır. Jonatan Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonatan Gomez'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonatan Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonatandavidgomez/

Jonatan Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonatan Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonatan Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rosario Central

1 Şubat 2011 yılında Banfield

1 Ağu 2012 yılında Real Murcia

30 Haziran 2013 yılında Banfield

9 Temmuz 2013 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2014 yılında Banfield

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2017 yılında São Paulo

22 Ocak 2018 yılında Al-Fayha

21 Ocak 2019 yılında São Paulo

27 Mayıs 2019 yılında CSA

31 Aralık 2019 yılında São Paulo

12 Şubat 2020 yılında Sport Recife

24 Ocak 2021 yılında Argentinos Jrs.

27 Ocak 2022 yılında Racing Club

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

3 Ocak 2023 yılında Racing Club

Jonatan Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Gomez şuan Racing Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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