Jonatan Kotzke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Kotzke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Kotzke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Kotzke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Kotzke 18 Mart 1990 tarihinde Pinneberg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Kotzke Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonatan Kotzke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonatan Kotzke'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonatan Kotzke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonatan Kotzke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonatan Kotzke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Kotzke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2009 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2010 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2011 yılında 1860 München

1 Temmuz 2012 yılında Regensburg

1 Temmuz 2014 yılında Wehen Wiesbaden

21 Ocak 2016 yılında VfR Aalen

8 Ağustos 2016 yılında SC Teutonia

4 Temmuz 2017 yılında Ingolstadt II

1 Ocak 2019 yılında FC Ingolstadt

8 Temmuz 2022 yılında Górnik Zabrze

Jonatan Kotzke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Kotzke şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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