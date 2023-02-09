Jonatan Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Maidana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Maidana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Maidana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Maidana 29 Temmuz 1985 tarihinde Adrogué şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonatan Ramón Maidana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Maidana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Jonatan Maidana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 13 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jonatan Maidana'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonatan Maidana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonatan Maidana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonatan Maidana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Maidana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Los Andes

1 Temmuz 2005 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2008 yılında Metalist

1 Ocak 2010 yılında Banfield

30 Haziran 2010 yılında Metalist

1 Temmuz 2010 yılında River Plate

19 Ocak 2019 yılında Toluca

13 Şubat 2021 yılında River Plate

Jonatan Maidana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Maidana şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Jonatan Maidana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 4 numaralı formasıyla 16 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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