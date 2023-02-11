Jonatan Palacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Palacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Palacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Palacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Palacio 24 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Palacio Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonatan Palacio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına - tarihinde katılmıştır. Jonatan Palacio'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonatan Palacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonatan Palacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonatan Palacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Palacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Palacio şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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