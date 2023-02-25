Jonatan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Silva 4 Temmuz 1996 tarihinde Dourados şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jonatan Fausto Silveira da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOA Sports yapmaktadır. Jonatan Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jonatan Silva'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonatan Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonatan Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonatan Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2018 yılında Novo FC

1 Temmuz 2018 yılında Qrendi FC

3 Temmuz 2020 yılında Zebbug Rangers

26 Temmuz 2022 yılında Al Hamra

31 Ağustos 2022 yılında Flamurtari FC

Jonatan Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Silva şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

- 2013: Portuguesa (MS/Brazil) U17 - 4 games / 3 goals- 2014: Nova Petropolis (RS/Brazil) U17 - 9 games / 6 goals- 2015: Camapuã FC (MS/Brazil) - Professional - 1 game / 0 goals- 2015: Novoperario (MS/Brazil - 4 games / 3 goals- 2016: ABC (MS/Brazil) - Copa São Paulo Junior - 3 games / 2 goals- 2017: Presidente Prudente FC (SP/Brazil) U20 - 10 games / 6 goals- 2017: Presidente Prudente FC (SP/Brazil) Professional - 3 games / 0 goals- 2018: Novo FC (MS/Brazil) Professional - 3 games / 3 goals- 2018: Novo FC (MS/Brazil) Professional - Copa do Brasil - 1 game / 1 goal

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.