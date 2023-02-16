Jonatha De Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatha De Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatha De Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatha De Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatha De Campos 4 Şubat 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jonatha De Campos Seraphim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatha De Campos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini wtrentin sports yapmaktadır. Jonatha De Campos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jonatha De Campos'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonatha De Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonatha De Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jonatha De Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatha De Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Taboão Serra

1 Temmuz 2014 yılında Coras de Tepic

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Foz do Iguaçu

1 Temmuz 2018 yılında Guarani-SC

31 Aralık 2018 yılında Foz do Iguaçu

1 Ocak 2019 yılında Cajazeirense-PB

1 Ocak 2020 yılında Alagoinhas-BA

Jonatha De Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatha De Campos şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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