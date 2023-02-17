Jonathan Aegidius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Aegidius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Aegidius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Aegidius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Aegidius 22 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Risbjerg Ægidius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Aegidius Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Jonathan Aegidius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Aegidius'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Aegidius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Aegidius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Aegidius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Aegidius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK U19

1 Şubat 2021 yılında Bröndby IF

18 Temmuz 2022 yılında Hellerup IK

30 Ağu 2022 yılında Bröndby IF

Jonathan Aegidius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Aegidius şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Aegidius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SOIF, FC Nordsjælland, Lyngby BK

Danimarka U21 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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