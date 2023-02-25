Jonathan Aspropotamitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Aspropotamitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Aspropotamitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Aspropotamitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Aspropotamitis 7 Haziran 1996 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Aspropotamitis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Jonathan Aspropotamitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Aspropotamitis'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Aspropotamitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Aspropotamitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Aspropotamitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Aspropotamitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2018 yılında Central Coast

1 Temmuz 2019 yılında Western United

21 Ekim 2020 yılında Perth Glory

5 Temmuz 2022 yılında Macarthur

Jonathan Aspropotamitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Aspropotamitis şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Aspropotamitis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Queens Park FC - Sydney, Sydney Olympic, Western Sydney Wanderers

Avustralya U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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