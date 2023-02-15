Jonathan Azulay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Azulay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Azulay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Azulay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Azulay 5 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Levi Jonathan Azulay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Azulay Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Jonathan Azulay, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Azulay'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Azulay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Azulay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Azulay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Azulay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında IFK Göteborg

21 Ocak 2013 yılında Örgryte

30 Kasım 2013 yılında IFK Göteborg

22 Mart 2014 yılında Östersund

30 Kasım 2014 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2015 yılında Östersund

1 Ocak 2016 yılında Degerfors

30 Mart 2017 yılında Utsiktens BK

1 Ocak 2018 yılında Norrby

11 Ocak 2021 yılında Örgryte

Jonathan Azulay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Azulay şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Azulay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Askims IK, BK Smitten, IFK Göteborg

İsveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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