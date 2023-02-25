Jonathan Bauman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bauman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Bauman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Bauman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Bauman 30 Mart 1991 tarihinde Sunchales şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Jesús Bauman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Bauman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jonathan Bauman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Bauman'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Bauman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Bauman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonathan Bauman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Bauman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CA Colón

1 Ağustos 2010 yılında Patronato

30 Haziran 2011 yılında CA Colón

12 Ağustos 2011 yılında Deportivo Armenio

30 Haziran 2012 yılında CA Colón

1 Ocak 2013 yılında S. Morning

11 Temmuz 2013 yılında Gimnasia (J)

19 Ağustos 2014 yılında Tiro Federal

22 Ocak 2015 yılında Instituto AC

1 Ocak 2016 yılında Union (S)

2 Ağustos 2016 yılında Guillermo Brown

14 Ağustos 2017 yılında AOK Kerkyra

17 Mart 2018 yılında PERSIB

6 Ocak 2019 yılında Kedah FA

25 Ocak 2020 yılında Arema FC

26 Ekim 2020 yılında Quilmes

3 Şubat 2021 yılında Mushuc Runa SC

6 Temmuz 2021 yılında Independiente

31 Aralık 2021 yılında Mushuc Runa SC

3 Ocak 2022 yılında Independiente

3 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Jonathan Bauman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Bauman şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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