Jonathan Bauman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bauman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Bauman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Bauman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jonathan Bauman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bauman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Bauman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bauman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Bauman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Bauman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Bauman 30 Mart 1991 tarihinde Sunchales şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Jesús Bauman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Bauman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jonathan Bauman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Bauman'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Bauman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Bauman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Bauman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Bauman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CA Colón

1 Ağustos 2010 yılında Patronato

30 Haziran 2011 yılında CA Colón

12 Ağustos 2011 yılında Deportivo Armenio

30 Haziran 2012 yılında CA Colón

1 Ocak 2013 yılında S. Morning

11 Temmuz 2013 yılında Gimnasia (J)

19 Ağustos 2014 yılında Tiro Federal

22 Ocak 2015 yılında Instituto AC

1 Ocak 2016 yılında Union (S)

2 Ağustos 2016 yılında Guillermo Brown

14 Ağustos 2017 yılında AOK Kerkyra

17 Mart 2018 yılında PERSIB

6 Ocak 2019 yılında Kedah FA

25 Ocak 2020 yılında Arema FC

26 Ekim 2020 yılında Quilmes

3 Şubat 2021 yılında Mushuc Runa SC

6 Temmuz 2021 yılında Independiente

31 Aralık 2021 yılında Mushuc Runa SC

3 Ocak 2022 yılında Independiente

3 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Jonathan Bauman kimdir

Jonathan Bauman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Bauman şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Unión Sunchales

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Bauman nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Robert Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jalmar Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalmar Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jalmar Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalmar Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zukile Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zukile Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Mancinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mancinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Mancinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mancinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi